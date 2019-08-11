نقل سفير مصر لدى الصين أسامة المجدوب، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبناء الجالية المصرية بالصين بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وقال الرئيس السيسي، في برقية التهنئة: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وأضاف السيسي: "أتوجه إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار".

وأكد السفير المجدوب، في تصريح اليوم الأحد، حرص الرئيس السيسي على تهنئة أبنائه من المصريين المقيمين في الخارج بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، معربا عن تهنئته للجالية المصرية في الصين والمصريين جميعا.