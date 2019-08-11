وجّه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأحد، انتقادا لاذعا للمجتمع الدولي على خلفية قضية إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لكشمير، متساءلا عمّا إذا كان العالم سيكتفي بالتفرّج إزاء توسّع القومية الهندوسية في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، مشبّها الأمر باسترضاء هتلر.

وجاء الموقف الذي أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني على "تويتر"، في خضم توترات متصاعدة بين الهند وباكستان حول منطقة كشمير الواقعة في جبال الهيمالايا، بعد أن ألغت نيودلهي الأسبوع الماضي الحكم الذاتي الذي كان يتمتّع به الشطر الهندي من الإقليم وأخضعته لسلطة الحكومة المركزية.

وأطلق خان، تغريدة جاء فيها أن "أيديولوجية تفوّق الهندوس مشابهة لأيديولوجية تفوّق العرق الآري النازية، وهي لن تتوقف"، واصفا الخطوة بأنها "نسخة معتنقي عقيدة تفوق الهندوس من (المجال الحيوي) لهتلر، معتبرا أنها ستؤدي إلى "قمع المسلمين في الهند وستفضي في ما بعد إلى استهداف باكستان".

وتابع رئيس الوزراء الباكستاني قائلا: إن خطوة نيودلهي "محاولة لتغيير الديموجرافيا في كشمير عبر تطهير إتني"، مضيفا: "السؤال المطروح هو: هل سيتفرّج العالم ويسترضي كما فعل مع هتلر في ميونيخ"، وذلك في إشارة إلى معاهدة ميونيخ التي اعتُبرت بمثابة تسوية بين ألمانيا النازية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، أتاحت لهتلر ضم منطقة السوديت ذات الغالبية الناطقة بالألمانية والتابعة لتشيكوسلوفاكيا (حينها)، لمحاولة احتواء ألمانيا النازية وتجنب اندلاع الحرب.

من جانبها، ذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، أن "المجال الحيوي" مصطلح نازي يُقصد به المناطق المحيطة بألمانيا النازية والتي كانت تشكل السيطرة عليها ضرورة حيوية لتأمين بقاء ألمانيا النازية وضمان رخائها الاقتصادي.

جدير بالذكر، أن الشطر الهندي من كشمير يشهد إجراءات أمنية مشددة فُرضت قبيل إلغاء الحكم الذاتي كما فُرض حظر تجوّل وقُطعت شبكات الهاتف والانترنت في خطوة اتُّخذت على ما يبدو لتفادي اندلاع أعمال عنف، وتسيّر القوات الهندية دوريات في الطرق الرئيسية للإقليم، واستخدمت قوات الأمن أمس الاول الجمعة الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة شارك فيها نحو 8 آلاف شخص للاحتجاج على خطوة الحكومة.