حبس أجنبية حاولت تهريب مخدرات حول جسدها في مطار القاهرة

قررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس سيدة أجنبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، للاتهامها بمحاولة تهريب مواد مخدرة إلى داخل البلاد، وتبين من التحريات الأولية أن المتهمة اتفقت مع أحد تجار المخدرات لتهريب أقراص أكتاسي، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والسلطات الجمركية، عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية، من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، حال وصولها للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوي.

وأسفر تفتيش الراكبة وفقا للأُطر القانونية عن ضبط 4000 قرص إكستاسي "مخبأة داخل 4 لفافات حول جسدها"، وزنت 2 كيلو جرام، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرت بجلبها للمخدر المضبوط لداخل البلاد لتسليمه لأحد العملاء، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليونين و400 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار تكثيف الجهود لتحديد القائمين على عملية جلب وتهريب الشحنة داخل البلاد.