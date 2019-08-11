فى المحافظات: ساحات عامرة بالمصلين.. واحتفالات مبهجة فى الميادين

شهدت الساحات المخصصة لصلاة العيد فى مختلف المحافظات توافد الآلاف من المواطنين لأداء الصلاة، اليوم، وسط تكثيف أمنى فى محيط الساحات لتأمينها، وشاركت القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية الأهالى فى أداء الشعائر، وحرص بعضهم على الوجود بين المواطنين وتقديم التهنئة والتقاط الصور التذكارية.

فى الأقصر أدى المواطنون صلاة العيد فى 56 ساحة وأكثر من ألفى مسجد، وشارك المحافظ المستشار مصطفى ألهم المواطنين الصلاة بساحة سيدى أبوالحجاج بمدينة الأقصر، بحضور اللواء الدكتور عماد أبوالعزايم، سكرتير مساعد المحافظة.

وعقب الصلاة هنأ المحافظ المواطنين بالعيد، متمنياً الخير والرخاء لمصر ولشعب الأقصر، فيما رسم متطوعون من الأقباط والمسلمين البهجة والفرحة على وجوه الأطفال والكبار من خلال مبادرة «اصنع بهجة» التى نظمتها مؤسسة صنّاع الخير للتنمية، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك فى ساحة سيدى أبوالحجاج وأمام معبد الأقصر، من خلال توزيع بالونات وشيكولاتة وورد وهدايا على المواطنين، وشارك فى المبادرة أكثر من 25 متطوعاً، بينهم عدة شباب وفتيات أقباط وزعوا الورد والهدايا على المواطنين وسط أجواء من الفرحة والسعادة بمشاركة عرائس ميكى ماوس وماريو وسبونج بوب.

"شباب العزيزية" يطبعون كروت معايدة للمصلين مدوناً بها "شكراً للرئيس السيسى"

وفى الغربية وزّع شباب كفر العزيزية بمركز سمنود بالونات وبرقيات معايدة مدوناً عليها عبارة «شكراً للرئيس السيسى» على المصلين أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد شباب القرية أن المبادرة التى دشنوها جاءت كرد فعل لشباب القرية عقب إنجاز عدد كبير من المشروعات على أرض القرية، أهمها إنشاء ملعب مركز شباب كفر العزيزية والوحدة الصحية ودخول خدمة الصرف الصحى، بالإضافة لموافقة الحكومة على إحلال وتجديد مدرسة التعليم الأساسى بالقرية وزيادة عدد فصولها لتقليل الكثافة الطلابية.

رجال الشرطة يوزعون الورد فى شوارع الغربية

ولم ينسَ رجال الشرطة بمديرية أمن الغربية دورهم فى رفع الحالة المعنوية ورسم البهجة على نفوس الآلاف من المصلين بساحة الخلاء بمساكن كفر حجازى بمدينة المحلة الكبرى، حيث حرص رجال الشرطة من ضباط مباحث المرور بالمدينة العمالية على توزيع باقات من الورد وكروت المعايدة حملت عبارة «لا للإرهاب وكلنا واحد لبناء الوطن»، وهو ما لاقى استحسان كافة العائلات الذين لمسوا الأمن والاستقرار بسبب الوجود الأمنى بشكل مكثف.

من جانبه أبدى المقدم حامد الزعبلاوى، بإدارة مباحث المرور بمركز المحلة، سعادته البالغة لقيامه بمعاونة زملائه فى دورهم فى حفظ الأمن والاستقرار وحسن تسيير الحركة المرورية والعمل على إحكام الوجود الشرطى وتأمين المصلين وفعاليات احتفالاتهم بالحدائق والمنتزهات المقامة بمحيط ساحة صلاة العيد بالخلاء.

محافظ البحيرة يقضى أول ساعات العيد مع الأيتام والمسنين

وتوافد أهالى محافظة البحيرة على 468 ساحة لأداء الصلاة على مستوى مدن وقرى المحافظة، وسط إجراءات أمنية مكثفة، وأجواء من البهجة والفرحة بمناسبة العيد، وشارك اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المواطنين صلاة العيد فى ساحة استاد دمنهور الرياضى، وعقب تأدية الصلاة زار المحافظ دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الأبعادية فى دمنهور، لتقديم التهنئة بالعيد وتوزيع الهدايا العينية والمادية ولعب الأطفال والحلوى على النزلاء والأطفال ومشاركتهم فرحة العيد، معرباً عن سعادته بوجوده وسط الأيتام والمسنين ومشاركتهم فرحة العيد، الذى يُعد واجباً إنسانياً ودينياً وأخلاقياً للعمل على دمجهم فى المجتمع، مؤكداً ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على إسعادهم وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، كما زار المحافظ دار الأحداث التى تضم 17 طفلاً من عمر 7 إلى 18 عاماً، ووجّه إلى توفير كافة احتياجاتهم.

وفى مسجد «ناصر الكبير» أدى اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، صلاة عيد الأضحى المبارك وسط المواطنين، فى الوقت الذى صلى فيه الأقباط القداس الإلهى المعتاد يوم الأحد فى كنائس المحافظة، خلال صوم السيدة العذراء مريم.

وقدم محافظ الفيوم، بعد انتهاء خطبة العيد، التهنئة لشعب الفيوم، مؤكداً حرصه الشديد على مشاركة أهل الفيوم فرحتهم بالعيد، وعقب الصلاة توجّه المحافظ إلى دار عائشة حسانين للأيتام، ليشارك الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، وقدم التهنئة لهم ومنحهم الهدايا العينية والعيديات، بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومسئولى مجلس إدارة الدار.

وفى أسيوط شارك المحافظ اللواء جمال نورالدين المواطنين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة أرض الملاعب بحى شرق مدينة أسيوط بحضور اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، واللواء حاتم رياض، مدير فرع الأمن الوطنى بأسيوط، والعميد أحمد قدرى، وكيل فرع الأمن الوطنى، والمهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام المحافظة.

وردد المصلون التكبيرات والابتهالات عقب صلاة الفجر وحتى موعد صلاة العيد، وألقى خطبة العيد فى الساحة الرئيسية بأرض الملاعب الدكتور عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وتحدّث خلالها عن فضل أيام العيد ووقفة عرفات، ودعا الحاضرين إلى التسامح ونشر قيم المحبة وطاعة الوالدين، وعقب انتهاء الصلاة هنأ المحافظ جموع المواطنين بمناسبة العيد، ووُزعت الحلوى والهدايا على الأطفال ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

وزير التموين يؤدى الصلاة بمسقط رأسه فى الشرقية

وفى مسقط رأسه بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، أدى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، صلاة عيد الأضحى بالساحة الشعبية، وحرص الوزير على الحضور مبكراً قبل بدء شعائر الصلاة لاستقبال الأهالى وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى، وقدم الأهالى التهنئة للوزير والتقطوا معه عدداً من الصور التذكارية، وبعد انتهاء الصلاة تفقد ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق لزيارة المرضى وتهنئتهم بالعيد والاطمئنان على حالتهم الصحية، وقدم لهم هدايا متمنياً لهم الشفاء العاجل.

المحافظ يشارك المجندين وجبة الإفطار فى كفر الشيخ والحدائق والمتنزهات تستقبل الزوار فى ثانى أيام الإجازة

وفى كفر الشيخ داعب المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه عدداً من الأطفال الذين شاركوا فى أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال ممسكين بالبالونات وعلم مصر، بساحة الاستاد الرياضى بمدينة كفر الشيخ، وسط الآلاف من المصلين، كما حرص المحافظ على جلوس الأطفال بجواره أثناء الصلاة، فضلاً عن مداعبتهم قائلاً «إيه الحلاوة دى، كل سنة وانتو طيبين وحلوين دايماً»، فيما حرص الأهالى على مصافحة أطفالهم للمحافظ والقيادات خلال أداء الصلاة، كما تناول وجبة الإفطار مع قوات الأمن بمعسكر قوات الأمن بمدينة كفر الشيخ، ليشاركهم فرحتهم بالعيد.

واستقبلت الحدائق والمتنزهات المواطنين الراغبين فى قضاء الإجازة، وعلى رأسها حديقة «صنعاء» بمدينة كفر الشيخ، التى تُعد مقصداً للعديد من الزوار ومتنفساً ترفيهياً متميزاً لأبناء المحافظة، بعد أن تم تطويرها لتتناسب مع حاجة المواطنين، واستقبل مصيف بلطيم وحديقة الأسرة والطفولة فى دسوق المواطنين لقضاء العيد.

وقال مصدر أمنى إن المديرية نشرت فرقاً لمكافحة التحرش بالميادين العامة والحدائق والمتنزهات، مضيفاً أنه تم تكثيف الوجود الأمنى بمدن دسوق ومصيف بلطيم ومطوبس وفوه، لتوافد الأهالى عليها للتنزه، مع وجود قوات الإنقاذ النهرى على الشواطئ لإنقاذ أى حالات غرق.

وشهدت مدينة بنها، عاصمة محافظة القليوبية، احتفالات بشوارع المدينة وعلى الكورنيش عقب صلاة عيد الأضحى، كان أبرزها احتفال الجروب الشبابى على مواقع التواصل الاجتماعى «بنها لايف» مع أهالى العاصمة على كورنيش النيل بتوزيع 5 آلاف بلونة معلقة بشبابيك إحدى العمارات لتتساقط على الأهالى عقب الانتهاء من صلاة العيد.

وفى القناطر احتفل أهالى مدينة القناطر الخيرية بالعيد الأضحى بكورنيش النيل فى ثوبه الجديد بعد التجديد الذى استغرق أكثر من 8 أشهر، والتقط الأهالى الصور التذكارية وسط التجمعات الأسرية وخلفية نهر النيل، رغم تراجع توافد المحتفلين من خارج المدينة الذين يفضلون قضاء أول أيام العيد فى منازلهم.

وتوافد مئات المصلين على ساحة مسجد الفردوس بمنطقة الهانوفيل، غرب الإسكندرية، لأداء الصلاة وسط حالة من الفرحة والسرور بين الأطفال والأهالى بالتقاطهم الصور التذكارية الـ«سيلفى»، كما وزع الأطفال التمر على المصلين، بالإضافة إلى توزيع الشباب الحلوى والبالونات على الأطفال.