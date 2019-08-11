تضررت 14 أسرة في الإسكندرية، الأحد، إثر انهيار أجزاء من عقار قديم بدائرة الجمرك، وأصيبت سيدة مسنة بكسور لاحتجازها داخل الشقة محل سكنها.

وانتقل وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، يرافقه فريق الإغاثة بإدارة الجمرك الاجتماعية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن العقار المنهار رقم 48 بالسكة الجديدة، مكون من دورين، ويقطنه 9 أسر عددهم 29 فردا، إضافة إلى انهيار أجزاء من العقار رقم 44 بنفس الشارع، يقطنه 5 أسر، وعددهم 27 فردا.

وجاري التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير وجبات غذائية، كما جرى التنبيه على الأسر المتضررة بإحضار رقم محضر الشرطة لصرف مساعدة الإعاشة.