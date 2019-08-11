يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تفقد المشروعات المستقبلية بشكل مستمر للوقوف على آخر التطورات بها، كما أنه يحرص على التواجد بين أبناء الشهداء ليجسد دور الرئيس والأب، محاولا مواساة الأطفال وتعويضهم عن فقدان والديهم.

فبعدما أدي الرئيس السيسي صلاة العيد بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، صباح اليوم، أجرى جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية.

وتفقد الرئيس منتجع ماسة العلمين، وسير وتطور العملية الإنشائية للمدينة وحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، فضلاً عن أكبر فندق بالساحل الشمالي ومنطقة مارينا اليخوت.

بعد تفقد السيسي له.. تعرف على مشروع الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب

وحرص الرئيس كذلك، على تفقد مشروعات الصوب الزراعية، ومقرها قاعدة محمد نجيب العسكرية في الحمام، بحسب السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ويعد هذا المشروع ضمن المشروعات القومية التي تهدف للتوسع الزراعي في مصر، بالاعتماد على تكنولوجيا حديثة تضمن جودة المنتج وترشيد استخدام المياه.

وفي عيد الفطر الماضي، حرص الرئيس على التواجد بين أبناء شهداء الواجب من رجال القوات المسلحة والشرطة، بأداء صلاة العيد وسطهم، كما حرص على تنظيم احتفالية للأطفال، وتكريم عدد من أسر الشهداء.

وبدأ احتفال عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بعرض لفريق جلهوم للجمباز التابع لوزارة الشباب والرياضة، وقدم الفنان تامر حسني 3 فقرات ضمن الاحتفال، كما شارك الفنان الكوميدي أكرم حسني والفنان علي ربيع في الغناء مع الفنان تامر حسني في أغنيته "تدور الدنيا بينا" وتفاعل معهم أبناء وأسر الشهداء.

وتوسط الرئيس السيسي أبناء الشهداء، والتقط الصور التذكارية معهم، كما وزع عليهم بعض الألعاب.