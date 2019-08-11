قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى جولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين، وذلك عقب صلاة عيد الأضحي المبارك.

رافق الرئيس السيسي، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء.

الرئيس يستمع لشرح تفصيلي عن مكونات المنتجع.. ويشاهد فيلما تسجيليا حول المشروع

واستمع الرئيس السيسي، إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع، وأعقب ذلك قيامه بمشاهدة فيلم تسجيلي حول المشروع.

السيسي يطلع على سير وتطور العملية الإنشائية لمدينة العلمين

واطلع الرئيس السيسي على سير وتطور العملية الإنشائية للمدينة وحجم الإنجاز الذي تمّ بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، فضلاً عن أكبر فندق بالساحل الشمالي ومنطقة مارينا اليخوت.