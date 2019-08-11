لقي شاب مصرعه غرقا، وأصيب آخر، الأحد، أثناء قيامهما بالسباحة في شاطىء مصيف إدكو في البحيرة، لعدم إجادتهما السباحة بعد اصطدامهما بصخرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا بغرق شاب وإصابة آخر بشاطىء مصيف إدكو، وتبين أنه أثناء قيام عبدالمنعم محمد عبدالمنعم مراد، 22 عاما، وإسلام إبراهيم محمد 23 عاما، مقيمان في إدكو، بالسباحة في مياه البحر، اصطدما بصخرة ما تسبب في إصابة الأول ووفاة الثاني.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الغريق، وإيداعها مشرحة مستشفى إدكو، ونقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم.