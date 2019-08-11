وفاة شقيقة مكرم محمد أحمد

توفت فوزية محمد أحمد، اليوم الأحد، شقيقة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد صراع مع المرض.

‎ يقام العزاء يوم الجمعة المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين في الجيزة.