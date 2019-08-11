تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب والعالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
400 مهاجر على متن سفينتي إنقاذ قبالة الشواطئ الليبية
حل مشكلة ضعف المياه بعزبة البرج ومحطيها بدمياط بعد انقطاعها
حبس 3 طلاب ثانوي بتهمة حرق مدرستهم في قنا
"محبة ومشاركة".. المسيحي لما يحضر صلاة العيد: شيكولاتة وهدايا للمسلمين
وفاة شقيقة مكرم محمد أحمد
أردوغان يشيد بجهود السعودية في تيسير مناسك الحج
اختيارات الوطن
فى المحافظات: ساحات عامرة بالمصلين.. واحتفالات مبهجة فى الميادين
3 ملايين مستهدف وبالتقسيط المريح.. تفاصيل مبادرة "دراجة لكل طالب"
من اجتماعات الحكومة لصلاة العيد.. "العلمين" على خريطة اهتمامات الدولة
من 84 سنة كان العيد عيدين.. المصريون احتفلوا بزواج الملك فاروق والأضحى
مستندات.. قصة أزمة كاظم الساهر مع "الفنانين الأردنيين": "عليه غرامات"
فرق الفنون الشعبية.. "ألحان تحرس الهوية"
الأكثر قراءة
بـ2000 جنيه في الليلة و100 للمكالمة.. حبس طالبة بتهمة ممارسة الرذيلة
لياقة وسباقات وجو صحي.. "دراجة لكل طالب" مع بداية العام الدراسي الجديد
مولد "أبوالحسن الشاذلى".. الحج إلى وادى حميثرة يوم وقفة عرفات
5:45 صباحا.. موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات
"الشرقية للدخان" تضخ 220 مليون سيجارة في العيد: وداعا لجشع التجار
"عرفة يطل عليكم من أطهر بقاع الأرض".. صورة أول مولود في مستشفى جبل عرفات
حظك اليوم الأحد 11-8-2019 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي
3 ملايين مستهدف وبالتقسيط المريح.. تفاصيل مبادرة "دراجة لكل طالب"
حظك اليوم الأحد 11-8-2019 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي
فيديو وصور.. مصرع 61 شخصا وإصابة 70 إثر انفجار صهريج وقود في تنزانيا
عاجل