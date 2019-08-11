شنّ حي الجمرك في الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، مساء اليوم، حملة لإيقاف التجهيز لأعمال بناء مخالف، وذلك بعدما أوقف أعمال شروع في الهدم منذ أيام بفيلا أثرية بشارع عبدالمنعم، دائرة قسم شرطة اللبان، وجرى إزالة الشدة الخشبية ومصادرتها.

وأسفرت معاينة الموقع عن وجود كميات من أدوات البناء كالحديد والطوب والخشب والأسمنت وغيرها، وذلك تمهيدًا لأعمال بناء بدون ترخيص، يُذكر أن الفيلا داخل مجلد التراث، ومكونة من ثلاثة طوابق وتم إيقاف أعمال التجهيز لبناء الطابق الرابع.

وشُكلت الحملة من إدارات المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع والمشروعات بالحي، وجرى مصادرة كافة المواد والأدوات المستخدمة في الأعمال المخالفة.

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة والرصد لأي أعمال مخالفة وإيقافها على مدار اليوم بنطاق الحي لفرض الانضباط والالتزام بالقوانين.