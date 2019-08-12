تزامنا مع العيد.. حملة للتبرع بالدم على شواطئ الغردقة

يطلق الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، حملة للتبرع بالدم على شاطئ النادي الاجتماعي بالغردقة، وذلك استمراراً للحملة التي أطلقتها الدكتورة رشا عادل، رئيس بنك الدم الإقليمي، وتزامنا مع أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل الإقبال من المواطنين لقضاء الأجازة بالمدينة الساحلية.

وقالت "شفيق" إن شواطئ المدينة تشهد إقبالا كبيرا من الزائرين خلال عيد الأضحى المبارك، وتوافد العشرات من المواطنين الأحد للتبرع بالدم بعد تأديتهم صلاة العيد.

وأشارت رئيس بنك الدم الإقليمي عادل على أهمية التبرع بالدم وفوائده بالنسبة للمتبرع حيث يعمل على تقليل الجلطات والدهون والحد من أمراض الضغط، موضحة أن كيس الدم الواحد يخدم ثلاثة مرضى.