أجرى الدكتور عماد حمدي مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية، يرافقه الدكتورة حنان مصطفى، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية، والمراقب الصحي ضياء الحق خميس، جولة على وحدات "شروق" بدمنهور، و"بويط" بالرحمانية، و"فيشا" بالمحمودية، لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين، والتأكد من الانضباط الإدارى للعاملين بها خلال إجازة عيد الأضحى.

وتابع "حمدي" خلال الجولة أقسام الطوارئ والتطعيمات والتعقيم، واطمأن على الانضباط الإداري، والإلتزام بإجراءات مكافحة العدوى والنظافة، كما التقى عددا من المرضى، واطمأن منهم على مدى رضائهم عن الخدمة الصحية، مشددا على حسن معاملة المرضى، وتلبية مطالبهم وتوفير كافة المستلزمات والأدوية الطبية.