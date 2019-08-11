شهد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، انطلاق مسرحية "ولاد البلد" التي استضافها مسرح ممشى النصر بالغردقة، وذلك في إطار الاحتفالات التي تقيمها المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك الترفيهية لأهالي الغردقة وزائريها الكرام.

ويستمر عرض المسرحية يستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك، ويأتي ذلك في إطار عرض وإقامة العديد من الحفلات المتنوعة والعروض المسرحية المجانية طوال أيام العيد بمسرح ممشى شارع النصر.

وتدور أحداث المسرحية عن تعويم الجنيه وتطبيق قانون الخدمة المدنية، فضلًا عن محاربة الهجرة غير الشرعية، واختتمت المسرحية بمشهد عن استشهاد أبطال قواتنا المسلحة والشرطية في العريش، وتعد هذه المسرحية من تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي ، ومن انتاج البيت الفني للمسرح المسرح الحديث.