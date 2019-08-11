تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا برئاسة الرائد مصطفى عكاشة رئيسا مباحث القسم من ضبط 24 قطع كبيرة الحجم "طربة" لجوهر الحشيش المخدر تزن 2.400 جرام تقريبا بكمين سفاجا الأمني مخبأة داخل سيارته الملاكي وذلك قبل ترويجها على عملاءه في العيد بالغردقة.

وحسب بيان أمني تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد مدحت منتصر مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا والمعين خدمة كمين الكيلو 85 بسفاجا، من ضبط المدعو "وائل.أ.ع" مقيم قنا، وذلك حال أثناء استقلاله السيارة بيجو 7 راكب ملاكي قادما من قنا اتجاه الغردقة وبحوزته 24 قطع كبيرة الحجم "طربة" لجوهر الحشيش المخدر تزن 2.400 جرام تقريبا وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر أمام المقدم أحمد أنور مفتش مباحث سفاجا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل إخفاء وترويج المواد المخدرة خلال أيام العيد بالغردقة.

تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.