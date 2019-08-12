إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق الضبعة

أصيب 9 مواطنين إثر إنقلاب سيارة فى طريق الضبعة القاهرة الإقليمي، وتلقى اللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح إخطارا يوقوع حادث إنقلاب سيارة قبل كارتة الضبعة بـ30 كيلو، وسقوط 9 مصابين، وانتقلت الشرطة إلى موقع الحادث لمعرفة أسباب وملابسات وقوعه.

ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي، وهم أسامة جلال موسى،31 سنة من القاهرة، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، وكدمات وسحجات متفرقة، وجنا أسامة جلال 10 سنوات، من القاهرة، اشتباه كسر مع جرح متهتك باليد اليسرى، وجرح قطعي بفروة الرأس طوله 3 سم، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفاطمه نبيل السيد علي، 29 سنة من القاهرة، اشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجودي أسامة جلال، من القاهرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وموسى أسامه جلال، سنتين، من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود نبيل السيد 21 سنة من القاهرة، جرح أعلى الحاجب الأيمن طوله حوالي 3 سم، وتقى نبيل السيد 20 سنة، من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أسامه جلال 7 سنوات من القاهرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومهاب أسامه جلال 9 سنوات، من القاهرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجارِ خضوعهم للعلاج واستكمال جميع الفحوصات الطبيه تحت إشراف الدكتور محمد ظريف مدير عام مستشفى العلمين النموذجي.