"بلالين وسبونج بوب".. 4 مبادرات شبابية تحيي عيد الأضحى في الأقصر

"العيد عيدين" و"ابتسامة" و"ارسم بسمة" و"اصنع بهجة"، مبادرات عدة أطلقها شباب الأقصر، في عيد الأضحى، لرسم الابتسامة والبهجة على وجوه المواطنين، شارك فيها مئات المتطوعين.

وانطلقت مبادرة "اصنع بهجة" عقب صلاة العيد في ساحة معبد الأقصر، التي يحضرها الآلاف من المواطنين في أجواء رائعة وفريدة من نوعها.

وشارك فى المبادرة أكثر من 25 متطوعا ومتطوعة بينهم عدة شباب وفتيات أقباط وزعوا الورود والهدايا على المواطنين وسط أجواء من الفرحة والسعادة بمشاركة عرائس ميكي ماوس وماريو وسبونج بوب.

وفى الممشي السياحى نظم فريق "جبر خواطر" مبادرة "العيد عيدين" بمشاركة عشرات الأطفال، الذين اندمجوا مع المتطوعين في اللعب.

ووزع فريق شباب الخير البالونات على المصلين في ساحة معبد الأقصر، كما وزع فريق "غيث" المياه والعصائر على المواطنين في الشوارع.