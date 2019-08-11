أدى اللواء خالد حسن مرسي رئيس مركز ومدينة دسوق، التابع لمحافظة كفر الشيخ، واللواء نصر عبد السلام مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، صلاة عيد الأضحى، وسط المئات من أهالي مركز ومدينة دسوق، بساحة الخلاء المعدة لذلك أمام مجلس المدينة.

وذلك بحضور كلا من سيد شنقار، أحمد عيسى، سند أبو كيلة نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء ونوابهم ومديري الإدارات بالوحدة، المقدم شريف عبود مأمور قسم شرطة دسوق والرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث البندر والرائد صلاح الدسوقي، رئيس شرطة المرافق، والشيخ عادل زويل، مدير إدارة أوقاف قبلي بدسوق، الشيخ محمد سعد، مفتش المساجد ووكيل الإدارة، الشيخ بشير المحمدي، شيخ المسجد الإبراهيمي وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة دسوق والقيادات الأمنية بمركز ومدينة دسوق.