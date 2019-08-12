أخبار ماتفوتكش.. السيسي يتفقد منتجع ماسة العلمين وأمطار في منى

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

السيسي في جولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين عقب صلاة عيد الأضحى

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى جولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين، وذلك عقب صلاة عيد الأضحي المبارك، رافق الرئيس السيسي، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء.

لليوم الثاني.. الأمطار تستقبل حجاج بيت الله في مِنى بعد عرفات

ما أن أدى حجاج بيت الله الحرام صلاة عصر يوم عيد الأضحى المبارك بالأمس بمشعر مِنى، حتى بدأت هدية السماء تتساقط، لليوم الثاني على التوالي، على الحجاج؛ لتمطر رواد منى بأمطار يخفف من ارتفاع درجات حرارة الشمس المتصاعدة على مدار اليوم، وجاءت الأمطار على مشعر منى لتضفي بريقا على الأجواء الروحانية التي يعيشها حجاج بيت الله الحرام، بعد رمي جمرات العقبة الكبرى والتحلل من ملابس الإحرام وبدء أداء طواف الإفاضة ، وذلك عقب وقفة عرفات والتي شهدت أيضا سقوط أمطار غزيرة في مشهد نادرا ما يتكرر في أشهر الصيف الحارة، حيث ما إن فرغ الحجاج من أداء صلاتي الظهر والعصر قصرا تحت أشعة الشمس في درجة حرارة تجاوزت الـ 40 درجة مئوية حتى هلت نسمات رياح طيبة تبعتها أمطار غزيرة استمرت أكثر من ساعتين متواصلتين.

الحكومة تقضى العيد فى الشارع: "الصحة" فى مطروح والإسكندرية.. و"الطيران" تتابع حركة الرحلات

«الحكومة فى الشارع»، هذا شعار رجال الدولة فى أول أيام العيد، حيث قطعوا إجازتهم من أجل الاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين فى إجازة عيد الأضحى المبارك، وتفقدت وزيرة الصحة، صباح أمس، مستشفى العلمين وبعض المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظتَى مطروح والإسكندرية، للتأكد من انتظام الخدمات الطبية بها خلال أيام العيد، وتفقد وزير الطيران المدنى، صباح أمس، صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولى لمتابعة انتظام حركة السفر والوصول خلال الفترة الصباحية فى أول أيام عيد الأضحى المبارك التى تشهد كثافة فى التشغيل.

أول أيام العيد: أغانى مهرجانات في الحدائق.. و43 ألف زائر لـ"الحيوانات"

توافد الآلاف من المواطنين على حديقة الحيوان صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، أمس، وكثفت قوات الأمن من وجودها بمحيط حديقة الحيوان بالجيزة لتأمين الاحتفالات، تحسباً لاندلاع أى أعمال شغب أو عنف، وقالت الدكتورة مها صابر، مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحديقة استعدت لاستقبال ٢٠٠ ألف زائر خلال أيام العيد، ويتم طباعة ٣٠ ألف تذكرة يومياً سعر الواحدة ٥ جنيهات رسوم دخول الحديقة، إلى جانب ٥ جنيهات لبيت الزواحف و١٠ جنيهات رسوم دخول متحف الحديقة و١٠ جنيهات لدخول الجبلاية، فيما كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان لـ"الوطن" أن عدد زوار الحديقة في اليوم الأول وصل لـ43 ألف زائر، متوقعًا أن يزيد في اليوم الثاني.

الإفراج عن 1634 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

أفرجت وزارة الداخلية، عن 1634 سجينًا بمناسبة عيد الأضحى، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية، عصر أمس، عقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، ولتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1024 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

"الدفاع الروسية": تدمير 6 طائرات بدون طيار استهدفت قاعدة حميميم بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم الروسية شمال غربي سوريا، رصدت ودمرت أمس الأحد 6 طائرات بدون طيار أطلقتها الجماعات المسلحة تجاه القاعدة، وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن نظام الدفاع الجوي لقاعدة حميميم الروسية رصد 6 طائرات بدون طيار، كانت تتجه إلى القاعدة من اتجاه الشمال الغربي.

147 قتيلا وآلاف النازحين.. القصة الكاملة لـ"فيضانات الموت" في الهند

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي تضرب الهند، التي اجتاحت 3 ولايات جنوبي البلاد، إلى 147 شخصا، فضلا عن نزوح آلاف المواطنين، وفي بيان نشرته قناة "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الهندية، الأحد، أن حصيلة ضحايا الانزلاقات الأرضية والفيضانات التي تسببت بها أمطار غزيرة في ولاية كيرلا ارتفعت إلى 57 شخصا، حيث لا تزال بعض المنازل عالقة تحت طبقة من الوحل تجاوز عمقها 3 أمتار، ما يعيق عمليات البحث والإنقاذ، موضحة أن 165 ألف شخص على الأقل في الولاية، اضطروا إلى ترك ديارهم والبحث عن مأوى في مخيمات للنازحين.

"المتفائل" يعود لجمهوره على خشبة المسرح القومي

استأنف بالأمس صناع العرض المسرحي "المتفائل" تقديم عروضهم على خشبة المسرح القومي، بعدما حصل فريق العمل على إجازة يومين بمناسبة عيد الأضحي، مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام، وهي بطولة الفنان سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، ومن إخراج إسلام إمام.

التفاصيل الكاملة لجلسة مسئولي الزمالك مع فيريرا

دخل مسئولي نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع البرتغالي جيسفالدو فيريرالعودته لتدريب الفريق مرة أخرى خلال الفترة المقبلة خلفا لخالد جلال الذي تمت إقالته عقب خسارة الدوري العام، وأكد مصدر داخل النادي الابيض، أن أمير مرتضى وشقيقه اجتمعا بالمدير الفني في البرتغال من أجل الاتفاق على عودته مرة أخرى بواسطة وكيل اللاعبين البرتغالي "جواو" الذي كان السبب في قيادته للفريق في الولاية الاولى.

الأهلي يكتفي برباعية أمام إطلع بره في بداية مشواره بدوري الأبطال

انتهت مباراة الأهلي وإطلع بره في إطار مافسات ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف نظيفة، خلال المباراة، التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب، وجاءت رباعية الأهلي في المباراة عن طريق علي معلول في الدقيقة 17 من ضربة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق المغربي وليد أزارو في الدقيقة 33، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق وليد أزارو أيضًا في الدقيقة 48 من زمن الشوط الثاني، أما الهدف الرابع فجاء عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة 93.