الفيل الأزرق وولاد رزق والكنز.. الجمهور يشيد بأفلام "الجزء 2" في العيد

تتسابق عدد من الأفلام في موسم عيد الأضحى عبر شبابيك التذاكر في السينما، والتي تتنوع ما بين الأكشن والكوميديا والدراما، إلا أن أفلام "الجزء الثاني" تصدرت المنافسة الشرسة، حيث يشهد الموسم الحالي عرض 3 أفلام في جزئها الثاني، وهي: الفيل الأزرق، الكنز، ولاد رزق.

ويحرص الكثيرون على دخول السينما في العيد وتشهد منافذ بيع التذاكر زحاما ضخما، للحصول على تذكرة للفيلم المفضل.

"الوطن" رصدت بعض آراء من شاهدوا أفلام "الجزء الثاني" المعروضة في موسم العيد وكتبوا عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:

ولاد رزق 2

فيم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، باسم سمرة وإخراج طارق العريان.

واعتبره البعض استكمالا لنجاح الجزء الأول من الفيلم، وأشادوا بـ"خلطة" الكوميديا والحركة والدراما الموجودة في الفيلم.

الكنز 2

فيلم الكنز بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري وأمينة خليل وروبي وأحمد رزق، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

ولقى الفيلم إشادة واسعة، خاصة بالإخراج والتصوير والحوار وأداء الممثلين في عصور مختلفة.

الفيل الأزرق 2

ضم الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" فريق عمل الجزء الأول نفسه، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وشاركهم هند صبري وإياد نصار بطولة الجزء الثاني.

ووصف البعض الفيلم بأنه "حاجة رهيبة"، وأنه يقدم "سينما مشرفة وقوية".

وحقق فيلم "الفيل الأزرق 2" للفنان كريم عبد العزيز، إيرادات وصلت إلى 45 مليون جنيه، منذ طرحه بدور العرض، حسبما أكدت شركة دولار فيلم في بيان صادر عنها.