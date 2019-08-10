أغلقت سلطات شنجهاي الصينية، اليوم السبت، منتجع ديزني- بما في ذلك شنغهاي ديزني لاند الشهير- للمرة الأولى منذ افتتاحه؛ وذلك لدواعي السلامة مع تأثر المدينة بالإعصار ليكيما.

وذكرت السلطات، في بيان، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق شنجهاي ديزني لاند نتيجة الطقس السيء منذ افتتاحه في يونيو 2016، موضحة أن الأشخاص الذي حجزوا تذاكر للمنتجع يمكنهم زيارته في أي يوم آخر في غضون الأشهر الستة المقبلة حتى 10 فبراير 2020.

مصرع 6 وإصابة 20 آخرين جراء هطول الأمطار

ودعت إدارة المنتجع، الزوار إلى مراجعة الموقع الإلكتروني أو التطبيق المحمول الخاص بالمنتجع؛ للتعرف على أحدث المعلومات ذات الصلة، وأعادت بلدية شنغهاي توطين 253 ألف شخص حتى صباح اليوم، إلى جانب تعليق عمل جزء من خدمات نقل السكك الحديدية فيها منها خدمات قطارات الماجليف "السريعة" بشكل مؤقت؛ وذلك بعد أن تسبب الإعصار القوي بسقوط أكثر من 3 آلاف شجرة، والإضرار بمائة خط للطاقة الكهربائية.يذكر أن إعصار ليكيما يعد التاسع الذي يضرب الصين خلال العام الجاري.

وفي سياق متصل، لقي 6 أشخاص مصرعهم من بينهم رجل شرطي، فيما أصيب نحو 20 آخرين بجروح؛ جراء هطول الأمطار في إقليم "خيبر بختونخوا" الباكستاني.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت، أن انهيارا أرضيا ناجما عن الأمطار كان السبب وراء مصرع الشرطي، موضحة - نقلا عن هيئة التخفيف من آثار الكوارث في الأقاليم- أن الأمطار اجتاحت مدينتي "روالبندي" و"إسلام آباد"، ولا يزال الطقس معبأ بالغيوم بمدينة "بيشاوار"، والمناطق المتاخمة لها.

وأضافت أن مسؤولي الهيئة وجهوا إدارات المقاطعات في المناطق المتضررة بإنقاذ الضحايا وتقديم المساعدة لهم، مشيرة إلى أن مئات السائحين واجهوا اختناقات مرورية؛ نظرًا لوجود عرقلة وانهيارات أرضية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الناجم عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة شرقي ميانمار، إلى 34 قتيلا على الأقل، وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية الفرنسية، اليوم السبت، أن 47 شخصا آخرين أصيبوا بجراح جراء هذا الانهيار الأرضي.

ويعتقد مسؤولون في ميانمار أن أكثر من ثمانين شخصا لا يزالوا في عداد المفقودين. وتواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها من أجل العثور على أحياء ، وانتشال جثث الضحايا.