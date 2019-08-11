ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "ليكيما"، الذي ضرب مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين فجر أمس السبت، بتوقيت بكين لتصل إلى 28 قتيلا وفقدان 20 آخرين.

وذكرت سلطات مقاطعة تشجيانغ - في بيان اليوم الأحد، أن الإعصار "ليكيما"، التاسع من نوعه الذي يضرب الصين هذا العام، وقع فجر أمس في بلدة تشنجنان بمدينة ونلينغ بالمقاطعة مصحوبا برياح قوية بلغت سرعتها القصوى 187 كيلو مترا في الساعة.

وأضافت السلطات، أنها أجلت أكثر من مليون شخص، فيما تضرر نحو 5 ملايين آخرين بسبب الإعصار "ليكيما"، الذي أدى كذلك إلى إلغاء 288 رحلة جوية، وتعليق العمل في عدة خطوط بشبكة السكك الحديدية، وإغلاق بعض الطرق السريعة.