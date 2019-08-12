لقيت طفلة، تبلغ من العمر عامين، مصرعها غرقا، إثر سقوطها داخل غرفة للصرف الصحي بمنزلها بقرية قلفاو بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، اليوم، إخطارا من مركز شرطة سوهاج يفيد ورود بلاغ من "الشرقاوي. ص. ع" (30 عاما)، عامل، ويقيم بناحية قلفاو أنه حال لهو نجلته فاطمة، انزلقت قدمها وسقطت داخل غرفة صرف صحي بالمنزل مما نتج عنه وفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وذكر تقرير مفتش الصحة عدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.