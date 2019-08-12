شهد عدد من البنوك تباين في أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم، الإثنين 12 أغسطس 2019.

وتقدم "الوطن" لقرائها استمرارًا للخدمات التي تقدمها يوميًا، متوسط أسعار العملات مثل الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو والدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني في عدد من البنوك:

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع، فيما سجَّل في بنك الإسكندرية نحو 4.36 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 19.92 جنيه للشراء و20.20 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة نحو 19.93 جنيه للشراء و20.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.46 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في البنك الإسكندرية نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك إتش إس بي سي نحو 4.50 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وسجَّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.48 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.