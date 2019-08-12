سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر صرف الدولار في عدد من البنوك خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم، الإثنين 12 أغسطس الجاري.

وتقدم "الوطن" لقرائها متوسط سعر الدولار في عدد من البنوك مثل الأهلي ومصر والإسكندرية وإتش إس بي سي على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار في بنك مصر اليوم نحو 16.51 جنيه للشراء، 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.51 جنيه للشراء، 16.61 جنيه للبيع.