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هند صبرى: شخصية

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الدقهلية: تأهيل وعلاج برسوم رمزية ومنافسة من «الخاصة»

الدقهلية: تأهيل وعلاج برسوم رمزية ومنافسة من «الخاصة»

الإسكندرية: "فيفا" يعتمد 5 مراكز طبية فى غياب "الشباب والرياضة"

الإسكندرية: "فيفا" يعتمد 5 مراكز طبية فى غياب "الشباب والرياضة"

مطروح: لاعبون توقف عطاؤهم بسبب غياب "الطب الرياضى"

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البحيرة: وحدة الطب الرياضى ضمن المراكز المميزة على مستوى الجمهورية

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"المالية": 2.7 مليار دولار واردات السلع الأساسية في 3 أشهر

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12-8-2019 في مصر

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