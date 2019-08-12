تقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، الإثنين 12 أغسطس الجاري في عدد من البنوك الخاصة والحكومية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.36 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.