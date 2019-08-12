قال الدكتور راضى عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إنَّ العمل بالجهاز سيستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال غرفة عمليات تستهدف تلقي وحل شكاوى المواطنين، مؤكّدًا أنَّه جرى تشكيل مجموعات من رجال الضبطية القضائية، للتفتيش على المنشآت لرصد أي مخالفات، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحه لـ"الوطن"، أنه جرى توفير سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز تجوب الأسواق التجارية، وبداخلها رجال الجهاز الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، قائلًا: "السيارات متواجدة طوال أيام العيد لردع أي مخالفين".