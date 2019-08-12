قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، رئيس البعثة الرسمية للحج إن البعثة الطبية تقدم مجهودات كبيرة من أجل المحافظة على صحة الحجاج المصريين.

وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، من مقر البعثة بمشعر منى، اليوم، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات وبائية بين الحجاج المصريين. وكشف أنه تم تصعيد 10 حالات مرضية بين الحجاج المصريين إلى مشعر عرفات بسيارات الإسعاف المجهزة وتم تمكينهم من أداء المناسك، فضلا عن توفير سيارات مجهزة لمتحدي الإعاقة وذويهم لأداء المناسك، موضحا أنه كان هناك أتوبيسات إضافية للطواريء على مشعر عرفات، وهذه الأتوبيسات أسهمت في نقل 50 حاجا مصريا كانوا قد تخلفوا عن الأتوبيسات الخاصة بهم، وتم تفويجهم بنجاح إلى المزدلفة.

وأشار إلى أن أعضاء البعثة الطبية قاموا بجولات تفتيشية بمطاعم الفنادق التي يتواجد بها الحجاج المصريون من أجل الاطمئنان على سلامة الطعام المقدم لهم، كما تم القيام بجولات تفتيشية داخل مقرات الحجاج المصريين من أجل التأكد من سلامة الأطعمة التي بحوزتهم، حتى لا تسبب في حدوث أي حالات تسمم حفاظا على صحتهم.

وعن مشكلة حجاج الفرادى، أكد الوزير أن المشكلة تم حلها على الفور وتم تصعيدهم لجبل عرفات لأداء مناسك الحج، موضحا أنه لا يوجد أي أزمة لحجاج الفرادى في مشعر منى، مشددا على أهمية عدم السماح لحجاج الفرادى بالخروج من مطار القاهرة لأداء مناسك الحج بدون التعاقد مع إحدى الشركات السياحية، يكون لديها برنامج محدد لموسم الحج.

وحول دور الوعاظ التابعين لوزارة الأوقاف والمرافقين لبعثات الحج، أكد رئيس البعثة الرسمية للحج أنهم أسهموا بشكل كبير في الحفاظ على سلامة الحجاج المصريين بتوعيتهم بالرخص المتاحة لهم في أداء مناسك الحج، مما أسهم بشكل كبير في عدم التعرض للتدافع أو أي ضرر آخر.

وفيما يتعلق بمدى تعاون السلطات السعودية، أكد رئيس البعثة الرسمية للحج أن السلطات السعودية تقوم بجهود كبيرة لخدمة الحجاج ضيوف الرحمن بشكل عام، مشيدا بالتوعية والإرشادات والانتشار المكثف لأفراد الأمن السعوديين للتسهيل على الحجاج، فضلا عن الخدمات الطبية الكبيرة التي يتم تقديمها.