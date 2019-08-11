أكد مجدي شلبي، رئيس بعثة الحج السياحي، اليوم، إن حجاج البعثة المصرية يتمتعون بصحة وراحة نفسية جيدة، وقال أنه تم تشكيل غرفة عمليات، و3 لجان مركزية لتلقي أي شكاوى وتزليل العقبات، ولكن لم ترد أي شكاوي من الحجاج.

وأضاف "شلبي"، خلال لقائه مع فضائية "أكسترا نيوز"، أن هناك تنسيق كامل بين البعثة السياحية المصرية وبعثة الحج الطبية بخلاف تقديم السلطات السعودية تسهيلات كبيرة خاصة في مجال الأدوية لكافة الحجيج، موضحا أن الحجاج المصريين جميعهم بخير وقد تم صعودهم لجبل عرفات، بالأمس، بكل سلاسة ويسر.

وأشار رئيس بعثة الحج السياحي إلى وجود تعليمات تخص الاهتمام بضيوف الرحمن وتقديم كافة الدعم والمساعدة لهم، بخلاف إلقاء الخطب والدروس لتوعية الحجيج.