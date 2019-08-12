كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية، عن تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح، بقيمة إجمالية لأعمال الحماية من أخطار السيول، وحصاد مياه الأمطار بحوالي 288 مليون جنيه، وتبلغ قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه نحو 200 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 69.5%.

من جانبه، أفاد المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، بأنه في نطاق محافظة جنوب سيناء جارى تنفيذ عملية حماية منطقة قديرة بنويبع وتتضمن إنشاء (3 سدود وبحيرة) بقيمة إجمالية 112.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 61.6%، وكذلك عملية حماية منطقة سانت كاترين عن طريق إنشاء (3 سدود و2 بحيرة) بقيمة إجمالية (44.3) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (89.4%)، إضافة إلى عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء ـ نويبع من إخطار السيول بقيمة إجمالية (8.5) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (99.7%)، إلى جانب عملية حماية منطقة دهب عن طريق إنشاء (3 سدود و2 بحيرة) بقيمة إجمالية (74.8) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (83.3%).

فيما تقوم الوزارة تقوم حاليا بالتجهيز لطرح المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر بقيمة تقديرية 1.347 مليار جنيه، وفي مقدمتها أعمال الحماية من أخطار السيول بمدن محافظة البحر الأحمر (القصير - رأس غارب - مرسى علم) بقيمة 377 مليون جنيه للحفاظ على الأرواح والبنية التحتية والمنشآت بتلك المدن.

وأضاف سركيس، أن القطاع قام في نطاق محافظة مرسى مطروح بتنفيذ عملية إنشاء 50 خزان أرضي سعة 100 م3 شرق وغرب مطروح بقيمة إجمالية 4.5 مليون جنية بنسبة تنفيذ 85.5%، إلى جانب عملية إنشاء 50 خزان أرضي سعة 100 م3 غرب مطروح بقيمة إجمالية 4.3 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 89.6، علاوة على إنشاء 150 خزان أرضي سعة 100م3 بمناطق متفرقة بمطروح بقيمة إجمالية 33 مليون جنيه بنسبة تنفيذ (21%).

كما أشار رئيس قطاع المياه الجوفية، إلى قيام القطاع بالاستفادة من إمكانيات الطاقة النظيفة في مجال الموارد المائية، حيث يجرى تجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات جنوب سيناء والجيزة وأسوان وقنا وسوهاج، وذلك بنحو 73 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ أعمال حتى تاريخه بقيمة 17 مليون جنيه، وذلك بنسبة 23.2%.

وفي مجال توصيل التيار الكهربي للآبار الجوفية بمحافظات الشرقية والمنوفية والجيزة والبحيرة، تبلغ القيمة الإجمالية لعمليات توصيل التيار الكهربي للآبار الجوفية حوالي 42.345 مليون جنيه. وقد تم تنفيذ أعمال بنحو 36.3 مليون جنيه بنسبة 86%.

جدير بالذكر، أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ أعمال حفر وتجهيز وتنمية وتوريد وتركيب طلمبات غاطسة، وإحلال وتجديد واصطياد طلمبات لآبار المياه الجوفية، وتبطين المجارى المائية، وإنشاء أحواض وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك وإنشاء شبكة مواسير وخزانات خلط، وإنشاء مراوي وصيانة للعيون الطبيعية وإحلال وتجديد رؤوس الطرادات للآبار المتدفقة ذاتيا.

وبلغ إجمالي الأعمال المنفذة حتى تاريخه 125.4 مليون جنيه بنسبة 68.2%، في حين تبلغ القيمة الإجمالية لتلك الأعمال (183.8) مليون جنيه. وكذلك عملية توريد وتركيب مواسير بالداخلة في مجال شراء وتوريد قطع غيار توريد قطع غيار (كهربائية - محركات غاطسة (ساير) - محركات غاطسة بالطلمبة - فولفو - أوناش - سيارات) اللازمة لصيانة الآبار بالوادي الجديد حوالي 70 مليون جنيه.