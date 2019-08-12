يبحث عشاق السيارات عن الطرازات والعلامات التجارية الرائدة والمميزة في الصناعة العالمية، فضلًا عن المقارنة بين الطرز والعلامات المختلفة بحثًا عن التميز والراحة، ولا تقتصر المقارنات على السيارات الزيرو فقط، بل تمتد لتشمل السيارات المستعملة كذلك.

ويرصد "الوطن"، في السطور التالية مقارنة بين سيارتي سكودا "سوبيرب" هوندا "سيفك" لعام 2019، وهي كما يلي:

سكودا "سوبيرب"

تحتوي السيارة على محرك سعة 1600 سي سي بقوة 123 حصان.

ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ5 سرعات.

تستهلك وقود لكل 100 كم 5.4 لتر.

تبلغ التسارع إلى 100 كم/ساعة 11.6 ثانية.

سرعتها القصوى 200 كم/ساعة.

عدد المقاعد 5 والأبواب 4.

وبلد المنشأ والتجميع للسيارة التشيك، وسعرها في السوق يبدأ من 475,000 جنيه، وأعلى فئة فيها تصل إلى 670,000 جنيه للفئة الفارهة.

هوندا "سيفك"

تحتوي السيارة على محرك سعة 1400 سي سي بقوة 150 حصان.

ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ7 سرعات.

تستهلك وقود لكل 100 كم 5.7 لتر.

تبلغ التسارع إلى 100 كم/ساعة 8.8 ثانية.

سرعتها القصوى 220 كم/ساعة.

عدد المقاعد 5 والأبواب 4.

وبلد المنشأ اليابان وبلد التجميع للسيارة تركيا، 492.000 جنيه.