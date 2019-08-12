مجازر الوادي الجديد تستقبل 222 أضحية في أول أيام عيد الأضحى

قال الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إن مجازر ونقاط الذبيح بالمحافظة استقبلت 222 أضحية خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.

وأضاف ناجي، في بيان، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على المجازر بعد أن جرى فتحها بالمجان أمامهم وتوفير جميع سبل الراحة لهم، مشيرا إلى أن هناك 14 مجزرا ونقطة ذبيح على مستوى المحافظة.

وأكد ناجي، أن فتح المجازر الحكومية، مجانًا لذبح الأضاحي طوال أيام التشريق لاستقبال أضاحي المواطنين خلال العيد على مستوى مدن ومراكز المحافظة في وجود أطباء بيطريين متخصصين، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأوضح ناجي، أنه جري الانتهاء من تجهيز المجازر الحكومية على مستوى المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لتلقي كافة شكاوى المواطنين واستفساراتهم الشرعية وكذلك حول الحالة الصحية للأضاحي.

وناشد ناجي جميع المواطنين بضرورة ذبح الأضاحي بالمجازر وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي والدماء في الشوارع حفاظا على صحة المواطنين البيئة.