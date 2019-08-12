"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

وإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

- عرض مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" على مسرح الطليعة الساعة 6 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

- عرض مسرحية "المتفائل" من بطولة سامح حسين وسهر الصايغ، على المسرح القومي الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 و70 و100 جنيه.

- سهرة كاريوكي في رووم جاردن سيتي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل الشاعر "إسلام المعداوي" في مركز الربع الثقافي الساعة 4 عصرًا، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل الصافي باند في رووم التجمع الساعة 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدي على مسرح كايرو شو الساعة 10 مساءً، وأسعار التذاكر 200 و300 و400 و500 و750 و1000 جنيه.

- عرض مسرحية "الملك لير" للفنان يحيي الفخراني "الملك لير" على مسرح "كايرو شو" بكايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس، وأسعار التذاكر 150 و250 و350 و450 و500 و750 جنيهًا.

- فرقة يوتوبيا تقدم مسرحية "موانا" على مسرح قاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

- عرض مسرحية "بيت الأشباح" على المسرح العايم الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 جنيهًا.