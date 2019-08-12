استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول الدورة الرياضية لقطاعات الجامعات المصرية للطلاب المصريين والوافدين "بطولة وطن للجامعات المصرية" التي تم تنظيمها العام الجاري.

شارك في إعداد التقرير، كل من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور طابع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والدكتور رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين،

وجاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية خلال فعاليات مؤتمرات الشباب بضرورة تفعيل الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية بالجامعات المصرية.

وأشار التقرير، إلى أن البطولة تهدف إلى زيادة الترابط والتواصل بين الشباب المصري من طلاب الجامعات المصرية، وزيادة قاعدة المشاركةالرياضية، وتفعيل الأنشطة الرياضية بين طلاب الجامعات المصرية من المصريين والوافدين.

وأوضح التقرير، أن الدورة أقيمت على 3 مراحل في خماسيات كرة القدم، وألعاب القوى، وتنس الطاولة، وتنافس في المرحلة الأولى (التمهيدية) 12 ألف طالب، وصعد إلى المرحلة الثانية (دوري القطاعات) 800 طالب، بينما تنافس في المرحلة الثالثة والنهائية 200 طالب.

ولفت التقرير، إلى حصول جامعة المنصورة على المركز الأول في كرة القدم الخماسي، والمركز الثاني التعليم العالي، والثالث جامعة بني سويف، والرابع جامعة حلوان.

وفيما يخص بطولة فردي الطلبة، حصلت التعليم العالي على المركز الأول، وجامعة الأزهر المركز الثاني، والجامعة العربية المفتوحة على المركز الثالث، وجامعة الإسكندرية المركز الرابع.

وعن بطولة فردي الطالبات، حصلت الأكاديمية العربية على المركز الأول، وحصلت جامعة الإسكندرية على الثاني، وجامعة الزقازيق الثالث، وجامعة حلوان الرابع.

كما حصلت جامعة الإسكندرية على الأول، وجامعة الزقازيق على المركز الثاني، وجامعة حلوان على المركز الثالث، وجامعة السويس على المركز الرابع في بطولة الزوجي المختلط.

وعن بطولة ألعاب القوى (100 متر طلبة) حصلت حلوان على المركز الأول، كما حصلت الجامعة الأمريكية على المركز الأول في بطولة (100 طالبات).

وحصلت جامعة حلوان على المركز الأول في بطولة 800 متر طلبة، بينما حصلت جامعة طنطا على المركز الأول في بطولة 800 متر طالبات.