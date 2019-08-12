قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إن هناك طلبات كثيرة من صيادلة بعقد جمعية عمومية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لمناقشة أزمة فرض الحراسة على النقابة، ومشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي من المقرر طرحه بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

وأشار عبد الحميد، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أنه في حال تقدم 200 عضو بالنقابة بطلبات لعقد جمعية عمومية فيجب الاستجابة لها قانونا بانعقادها، موضحا أن الحارس القضائي يسير أعمال النقابة إداريا وماليا ولكن لا يديرها مهنيا بحسب تعبيره.

ولفت وكيل الصيادلة، إلى أن هناك أقاويل تردد بقوة عن أن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وبالتالي يجب على النقابة أن تتابع هذا المشروع، "فيه ناس عايزة تدخل في المهنة ومنها نقابات مثل البيطريين والعلميين وغيرها، وهي مخالفة ليست موجودة في العالم كله فالدواء هو دواء سواء كان للأسنان أو غيره من أعضاء الجسم" على حد وصفه.