أصدر رئيس نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة في مياه ترعة شندلات بطريق بلكيم بمركز السنطة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز السنطة، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع الشقيقين "عماد علي زكي حنون" (21 سنة)، "محمد علي زكي" (14 سنة) ونجل عمهم "على سامي ذكي حنون" (12 سنة)، وجميعهم من أبناء قرية الأنبوطين مركز السنطة إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة شندلات بمدينة السنطة.

كما تم الدفع بقوات الانقاذ النهري وانتشال جثث الضحايا وتسليمهم إلى ذويهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.