نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا، الثلاثاء، والذي يوافق ثالث أيام عيد الأضحى، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 38

شبين الكوم 26 36

طنطا 24 36

دمنهور 25 34

الإسكندرية 21 32

بلطيم 22 32

مطروح 21 31

بورسعيد 25 33

دمياط 25 31

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 23 38

السويس 23 38

العريش 25 36

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 28 36

مرسى علم 28 36

الفيوم 26 39

بني سويف 26 39

المنيا 25 39

أسيوط 25 40

سوهاج 25 40

قنا 25 41

الأقصر 25 42

أسوان 27 42

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 38

المدينة 28 40

الرياض 29 44

المنامة 31 39

أبو ظبي 33 41

الدوحة 34 40

الكويت 30 45

دمشق 20 39

بيروت 28 31

عمان 20 33

القدس 19 31

غزة 23 33

بغداد 30 48