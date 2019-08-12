كان يستعد لذبحها كأضحية في عيد الأضحى المبارك، ربطها بـ"حبل" أمام المنزل لحين إحضار الجزار وأدواته لنحرها، وما إن اقترب منها الجزار إلا وقفزت بطريقة سريعة بعدما نزعت "الحبل" المُعلق في رقبتها، حتى فوجئ الجميع بقفزها في الترعة أمام المنزل، كان ذلك مشهدا غير عادياً لأهالي قرية أبو غنيمة التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، الذين بدت عليهم علامات الرعب إثر جري "البقرة" وقفزها.

وفوجئ أحد أهالي القرية وجزار منها، أثناء استعدادهم لذبح الأضحية بأن البقرة المُعدة لـ"الذبح" انتزعت الحبل المربوطة به، وأسرعت إلى الترعة المقابلة للمنزل وقفزت فيها هرباً من السكين، عقب مشاهدتها للجزار يستعد لذبحها، حيث غافلت البقرة الجزار وفرت هاربة، وحاول الأهالي مطاردتها والإمساك بها إلا أنهم لم يستطيعوا بسبب قفزها في مياه الترعة.

وتمكن الأهالي من إخراج البقرة من مياه الترعة وذبحها وسط تواجد عددا من الأهالي الذين أبدوا استغرابهم من موقف البقرة.