داعب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عددا من الأطفال الذين شاركوا في أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم السبت، وحرص على إسعاد قلوب الأطفال ورسم البهجة على وجوههم ومزح معهم، والتقط الصور التذكارية مع الأطفال ممسكين بالبالونات وعلم مصر، بساحة الاستاد الرياضي بمدينة كفرالشيخ، وسط الآلاف من المصليّن، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على الشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

كما حرص المحافظ على جلوس الأطفال إلى جواره أثناء الصلاة، فضلاً عن مداعبتهم، قائلاً "إيه الحلاوة دي، كل سنة وأنتوا طيبيين وحلوين دايماً"، فيما حرص الأهالي على مصافحة أطفالهم للمحافظ والقيادات خلال أداء الصلاة.

كان المحافظ يرافقه اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفرالشيخ، قاما بأداء صلاة عيد الأضحى بساحة الاستاد الرياضى بشرق مدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر الحاج علي، مدير إدارة الأمن الوطني، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والتنفيذية.