لقى شاب مصرعه، وأصيب شخصين آخرين بمحافظة الدقهلية، اليوم، فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل بالمنصورة بمنطقة المشاية أمام "فيلا غيث" .

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من العميد حسام الجداوي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين أن الحادث تسبب في مصرع شاب وإصابة شخصين أخرين بإصابات خطيرة.

وقال مصدر طبي، إن الحادث أسفر عن مصرع عبد الله محمود يونس، 19 سنة، مقيم بشارع محمد فتحي بالمنصورة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وأضاف المصدر أن الحادث أصيب فيه كل من محمد بدر عبد الرحمن، 20 سنة من دمياط، وأحمد أشرف فتحي، 25 سنة من شارع الحوار بالمنصورة، وتم دخولهما مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة للعلاج.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.