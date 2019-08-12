تزامنًا مع فصل الصيف الذي يفضل البعض قضائه خارج القاهرة، يلجأ البعض إلى استخدام البطاقات الائتمانية خلال السفر حفاظًا على المال من الضياع وتسهيلًا لعمليات الشراء والتسوق.

ويقدم المهندس محمد الجندي خبير أمن المعلومات في الأمم المتحدة والجامعة البريطانية، في تصريحه لـ"الوطن" النصائح الآتية لاستخدام البطاقة الائتمانية خلال عمليات التسوق في السفر:

- يفضل استخدام رقم بطاقة الائتمان الافتراضية عند التسوق، والتي تسمح لك بالتسوق دون الكشف عن رقم حسابك الحقيقي، وتقدم العديد من البنوك هذا النوع من أرقام بطاقات الائتمان المؤقتة التي تسمح لك بتحديد المبلغ والوقت المحدد لعملية الشراء ويكون لها حد أقصى منخفض للإنفاق.

- يفضل إبلاغ البنك بالسفر قبلها بفترة قصيرة.

- راقب حسابك جيدًا من خلال إنشاء حساب خاص على البنك الذي تتعامل معه مرفق برقم تليفونك الخاص لمراقبة العمليات التي تتم من خلال البطاقة والتأكد من أنّ الكمّية المصروفة تتوافق والمبلغ المجتزأ من حسابك.

- وقع على ظهر بطاقة الائتمان الجديدة فورًا بعد استلامها، فالبطاقات غير الموقعة أكثر عرضة للاختراق في حالة فقدانها.

- ضرورة التسوق عبر المحال ذات السمعة الجيدة والآمنة وذلك بناء على آراء العملاء ومراجاعاتهم وتجاربهم السابقة.

- بعد إتمام عملية الشراء، يفضل الاحتفاظ بجميع الإيصالات الخاصة بالعملية.

- تأكد أن البطاقة التي حصلت عليها بعد إجراء المعاملة هي بطاقتك قبل أن تضعها في محفظتك، فكثيرًا ما تستبدل البطاقات في الأماكن التجارية المزدحمة.

- يجب الاحتفاظ بقدر احتياطي من الأموال النقدية بعيدًا عن البطاقة الائتمانية تحسبًا لحدوث أي مشاكل في الشراء بالبطاقة.