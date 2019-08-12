بن راشد توزع وجبات فتة وحلوى على العاملين بمستشفى في مدينة نصر

وزعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وجبات "الفتة" والحلوى على العاملين بمستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر لمشاركتهم فرحة عيد الأضحى.

وقال الدكتور صلاح الجعفراوى، ممثل مؤسسة محمد بن راشد الخيرية بالقاهرة، إنه تم استهداف العاملين بالمستشفى وتوزيع الحلوى والوجبات عليهم نظرا لكونهم يقضون فترة العيد في العمل داخل المستشفى ولايشاركون أهلهم فرحة العيد، فكانت هذه لفتة من مؤسسة محمد بن راشد لتهنئة العاملين.

ووزعت مؤسسة محمد بن راشد كميات من اللحوم، وذبحت عشرات من رؤوس الماشية لتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجا في محافظات مصر، علاوة على توزيع الآف القطع من ملابس العيد على الأيتام.