أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن العلاقات بين السعودية والإمارات متينة وصلبة وتستند إلى أسس راسخة، لافتًا إلى أن الخندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن المنطقة، وذلك حسبما ذكرت فضائية العربية.

وأضاف، خلال لقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الديوان الملكي بقصر منى اليوم: "تحالف دعم الشرعية وقف بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن و نطالب الفرقاء المتنازعين في اليمن بتغليب لغة العقل والحوار".

وتابع: "دعوة السعودية لليمنيين للحوار مهمة لنزع فتيل الفتنة، ندعو الأطراف اليمنية لاغتنام فرصة الحوار في السعودية".

ووصف ولي عهد أبو ظبي، المملكة العربية السعودية بأنها الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة.