أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، التزامه بوقف إطلاق النار، استجابة لدعوة التحالف العربي لدعم الشرعية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وانتهت مهلة تحالف دعم الشرعية، التي منحها، لوقف إطلاق النار في عدن، قبل قليل، حيث كان موعدها الواحدة صباحًا بتوقيت المملكة.

وتجددت الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وألوية الحماية الرئاسية والقوات الموالية لها، في محيط قصر معاشيق ومديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، أمس السبت.

وقالت مصادر حكومية يمنية، أنس، إن قصر المعاشيق في عدن، يقبع تحت سيطرة القوات الحكومية، وبداخله عدد من الوزراء، ولم يسقط كما أشيع، حسبما أفاد موقع "العربية" في خبر عاجل.

وقتل 8 مدنيين على الأقل باشتباكات في عدن جنوب اليمن- بحسب ما نقلت "العربية" عن رويترز.

فيما قالت مصادر لقناة "العربية" الإخبارية، إن تجدد الاشتباكات جاء عقب انهيار اتفاق التهدئة بين ممثلي الشرعية والمجلس الانتقالي في عدن، فيما أشار سكان محليون إلى أن أصوات الاشتباكات هزت أحياء ومديريات المدينة.

ودعت السعودية، الحكومة اليمنية، وجميع أطراف الأزمة في مدينة عدن، مساء السبت، إلى اجتماع عاجل في المملكة.