قالت مصادر مطلعة على تحقيقات النيابة في واقعة المشاجرة التي نشبت بين الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، إن الفنان اتهم "ياسمين"، شقيقة الفنانة زينة بالبلاغ الكاذب، وذلك لتوجهها لقسم الشرطة واتهامه بالتعدي عليها، مشيرا إلى أنها هي من قامت بالاعتداء عليه على مسمع ومرأى جميع الحضور بالمكان الذي شهد الواقعة في الساحل الشمالي.

وانتهى منذ قليل الفنان أحمد عز، من الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة، وسرد تفاصيل الاعتداء عليه من شقيقة الفنانة وشقيقها، وذلك على خلفية تصادف تواجده في أحد الأماكن العامة بصحبة أصدقاءه وصحفي من جريدة الوطن كان يستعد لإجراء حوار صحفي معه حول نجاح فيلمه الأخير.

وسلم الفنان للنيابة تسجيلًا صوتيًا يسرد تفاصيل وترتيب أحداث الواقعة.

كانت تلقت شرطة السياحة، قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات.

يذكر أن نزاعا قانونيا امتد منذ فترة بين الفنانين بسبب نسب طفلي الفنانة زينة لأحمد عز من خلال محكمة الأسرة وتداولت المحكمة القضايا والدعاوى المتبادلة بينهما لفترة طويلة كان آخرها حصول الأخيرة على حكم بنفقة لطفليها من عز.

ورفضت المحكمة مؤخرا، استئناف تقدم به "عز" على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في نوفمبر 2018، بإلزامه بدفع نحو 30 ألف جنيه إسترليني، قيمة مصروفات دراسية للتوأم "عزالدين وزين الدين".