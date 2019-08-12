أعلن الدكتور علاء مرزوق محافظة القليوبية، استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة، خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، 214 أضحية، وفي اليوم الثاني 211 أضحية بإجمالي 425 أضحية.

وقالت الدكتورة أمل العسيلي وكيل الطب البيطري بالقليوبية، إنه تم فتح 30 مجزرًا أمام المضحين من المواطنين منذ أمس لذبح الأضاحي بالمجان.

كان محافظ القليوبية، قد ناشد أهالي المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع، وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر، لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم.

وأكد أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة أثناء أيام عيد الأضحى المبارك وتقدم خدماتها للمضحين مجانا، محذرا من ذبح الأضاحي في الشوارع والميادين.

وشدد على أن أجهزة المحافظة ستطبق غرامات مالية وفقا للقانون لمن يذبح الأضاحي في الشوارع أو يلقى مخلفات الذبح بها، فضلًا عن تحرير محاضر بيئية للمخالفين للقرار.