حصلت "الوطن" على تفاصيل المحضر المحرر في واقعة الفنان أحمد عز، وشقيقة الفنانة زينة، في الساحل الشمالي والذي يحمل الرقم 1952 لسنة 2019 جنح العلمين، وشمل اتهام الفنان أحمد عز لشقيقة الفنانة زينة بالاعتداء عليه في أحد الأماكن العامة بقرية مراسي، والذي أدلى بأقواله فيه أمام النيابة منذ قليل.

وشمل المحضر ورود بلاغ بقيام شقيقة الفنانة زينة بالاعتداء على الفنان أحمد عز أثناء تواجده في أحد الأماكن العامة، وأنها توجهت إليه وقامت بسبه ومحاولة الاشتباك معه بالأيدي، ما دفع الحضور للتدخل وفض الاشتباك ليتحرر المحضر ويشمل تبادل الاتهامات بين الطرفين أمام الشرطة والنيابة العامة.

وتلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ والذي أكد أن شقيقة الفنانة زينة قامت بالاعتداء عليه بالسب والقذف، كما اتهمها بالبلاغ الكاذب.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الفنان أحمد عز الذي قدم تسجيلا صوتيا يتضمن تفاصيل وترتيب أحداث الواقعة التي حدثت في مراسي بالساحل الشمالي، واستشهد عز بصحفي "الوطن"، الذي كان يجري الحوار معه وقتها.

وقدم عز التسجيل للنيابة وطلب الاطلاع عليه وتفريغه، لأنه يثبت أنه تعرض للاعتداء من شقيقة زينة وشقيقتها أثناء جلوسه مع أصدقائه، والصحفي الزميل بـ"الوطن" الذي كان يجري الحوار معه.