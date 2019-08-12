انتقد الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم، محادثات السلام التي تجرى بين الولايات المتحدة وعناصر حركة طالبان المتمردة في الدوحة، بغرض إنهاء الحرب الطويلة فى افغانستان، وقال في تصريحات أدلى بها في كابول، حسبما ذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية: "إن مستقبل أفغانستان لن يتحدد من خارجها، سواء فى عواصم الدول الصديقة أو الأعداء أو الجيران، إن مصير أفغانستان يجب أن يتحدد داخل حدودها".

وأوضح غني، فى كلمة ألقاها بالقصر الرئاسي في كابول أن بلاده "لاتريد تدخل أي طرف فى شئونها"، مشددا على أنه يتعين على المحادثات التي تجري بين الولايات المتحدة وطالبان ألا تقف في طريق إجراء الانتخابات التي من المقرر أن تجرى في أفغانستان نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة الأفغانية المنتخبة ستكون في وضع أفضل للتفاوض مع المتمردين (طالبان) لإنهاء عقود من الأعمال العدائية مع القوات الحكومية فى أفغانستان.

وكانت الجولة الثامنة من المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء الحرب في أفغانستان التي دامت نحو 18 عاما قد انتهت دون إعلان الطرفين عن التوصل إلى أية نتائج، فيما اكتفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد بالقول إن المحادثات انتهت باتفاق الطرفين على الرجوع إلى القيادات من أجل تحديد الخطوات التالية.