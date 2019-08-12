بولتون: سنؤيد بريطانيا إذا قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم، إن الولايات المتحدة ستؤيد بحماس قرار بريطانيا بالخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأضاف بولتون- في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى لندن- أن بريطانيا والولايات المتحدة قد تتوصلان إلى اتفاقات للتجارة على أساس كل قطاع على حدة وتتركان المجالات الأكثر صعوبة في علاقتهما التجارية، مثل الخدمات المالية، إلى مرحلة لاحقة، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو "اتفاقية تجارية شاملة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأعلن بولتون عقب لقائه رئيس الوزراء البريطاني، أنّ بريطانيا ستكون "في الخط الأول" لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة- وفق وكالة "برس أسوسيايشن" المحلية، في وقت تأمل لندن بشدة توقيع اتفاق تجارة حرة واسع النطاق مع واشنطن في أعقاب بريكست المرتقب في 31 أكتوبر.

وتابع بولتون "نريد العمل سريعًا جدًا"، مشيرًا إلى أن المفاوضات يمكن أن تجري "بالقطعة"، عبر التركيز بدايةً على المجالات التي يتوافق بشأنها البلدان.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تباحث، اليوم، بشأن بريكست وإيران مع بولتون الذي يزور لندن ليومين، كما تحدث هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفق متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، فإن جونسون وبولتون تناولا أيضاً "مروحة من المسائل، بينها إيران وهونج كونج وشبكة الجيل الخامس" للاتصالات خلال هذه الزيارة الأولى لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية منذ خلف بوريس جونسون تيريزا ماي في رئاسة الوزراء 24 يوليو الماضي.

من جهة اخرى، أعلن متحدث باسم دونالد ترامب أنّه "متعجل للقاء بوريس جونسون شخصياً" في المستقبل القريب، وذلك إثر اتصال هاتفي جرى الاثنين بينهما.

وأضاف المتحدث أن ترامب أثنى خلال الاتصال على "الشراكة الراسخة مع المملكة المتحدة في ظل تحديات دولية، وتأتي الزيارة في وقت تقود إدارة ترامب حملة "ضغوط قصوى" على إيران لدفعها إلى الحد من أنشطتها النووية والعسكرية.

وأعلنت الحكومة البريطانية، في 5 أغسطس الجاري، أنها ستشارك في "مهمة أمن الملاحة البحرية"، إلى جانب الولايات المتحدة من أجل حماية السفن التجارية في مضيق هرمز بالخليج.

كما تطالب واشنطن أقرب حلفائها الأوروبيين باستبعاد شركة الاتصالات الصينية "هواوي" من مشاريعها لتطوير شبكة الجيل الخامس، أو بالحد الأدنى فرض قيود قاسية عليها، ما مثل أحد الملفات التي جرى التباحث بها خلال الزيارة، ويرتقب أن تأخذ الحكومة البريطانية قراراً بهذا الشأن.

ووفق وسائل إعلام بريطانية وأمريكية، فإن بولتون سيلتقي أعضاء آخرين في الحكومة البريطانية خلال زيارته المتواصلة إلى الثلاثاء، بالأخص مع وزير المال ساجد جاويد والوزير المكلف ببريكست ستيفن بركلي، ولم يؤكد السفير الأمريكي الأمر- وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.