اشتدت المنافسة بين أفلام عيد الأضحى رسمياً، بمشاركة 5 أعمال سينمائية، وكانت البداية بفيلم «الفيل الأزرق2» للمخرج مروان حامد، الذى طرح فى 25 يوليو الماضى، أى قبل 20 يوماً على بداية سباق العيد، وتخطت إيراداته فى تلك الفترة 50 مليون جنيه.

وافتتح فيلم «ولاد رزق2» للمخرج طارق العريان، موسم عيد الأضحى قبل 3 أيام، واقتربت إيراداته من حاجز الـ20 مليون جنيه، حيث حقق فى أول أيام عيد الأضحى فقط إيرادات وصلت إلى 8 ملايين و401 ألف جنيه، وكانت البداية بالنسبة لـ«الكنز2» و«انت حبيبى وبس» مساء ليلة العيد بدور العرض السينمائى، ولم يحقق الأول سوى 816 ألف جنيه، بينما حقق الثانى 433 ألفاً فقط، كما بدأ فيلم «خيال مآتة» للمخرج خالد مرعى، بطولة أحمد حلمى، توزيعه بدور العرض صباح أمس الاثنين، ويرجع تأخر توزيعه بسبب مشكلات فى تجهيز النسخة النهائية للعرض.

من جانبه، علق الناقد محمود قاسم على المنافسة فى الموسم الحالى، بأنها قوية منذ طرح فيلم «الفيل الأزرق2»، الذى اعتمد نجاحه بشكل كبير على نجاح الجزء الأول، وكان من المتوقع أن يحقق إيرادات عالية، بينما أحدث فيلم «ولاد رزق2» طفرة فى إيرادات اليوم الواحد، لأن المخرج طارق العريان استطاع أن يصنع توليفة كوميدية ممزوجة بمشاهد الأكشن، جذبت فئة عريضة من الجمهور. وأضاف لـ«الوطن»: «أتوقع أن يحقق فيلم (خيال مآتة) إيرادات كبيرة، خاصة أن الجمهور ينتظر عرض الفيلم ليشاهد (حلمى) بعد فترة الغياب، كما أن الفيلم صنّفته الرقابة للجمهور العام، مما يزيد الإقبال على الفيلم».