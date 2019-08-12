أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن تفكيك ثلاث خلايا إرهابية واعتقال "أمير المطاحن" في الحويجة، ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم، عن الوزارة قولها - في بيان - إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، تمكنت من تفكيك ثلاث خلايا إرهابية وإلقاء القبض على أفرادها، من بينهم أمير المطاحنِ في قضاء الحويجة، حيث اعترفت الخلية بارتكابها أبشع الجرائم الإنسانية وقتل للأبرياء بدماء باردة".

وأضافت الوزارة العراقية، أنه "بعد التحقيق المتواصل مع أفراد الخلية الإرهابية، أدلوا بمعلومات حول أماكن نقل المواد الغذائية والعبوات الناسفة، فضلا عن قيامهم بنقل أموال لعائلات قتلى داعش الإرهابي في محافظة كركوك"، مؤكدة أن "قوة أمنية مشتركة شرعت لمداهمة المكان ومصادرة المواد الموجودة بداخله".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، كشفت عن تفاصيل ما حدث جنوب العاصمة بغداد، مؤكدة انفجار عتاد داخل معسكر تابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن - في بيان مساء اليوم - إن "انفجارا وقع داخل كدس للعتاد تابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي داخل معسكر الصقر جنوبي بغداد".

وأضاف معن أن "الانفجار أسفر عن إصابة 13 شخصا، بينهم اثنان من الشرطة الاتحادية وأربعة من عناصر الحشد الشعبي"، مبينا أن "الانفجارات كانت قوية وتم السيطرة نوعا ما على الحريق داخل مخزن العتاد".

ولفت إلى أنه "تم نشر آليات للدفاع المدني في المناطق القريبة من المعسكر تحسبا لأي طارئ"، مبينا أن "الفرق التخصصية ستكون موجودة لتبيان أسباب الحادث".

وكان انفجار كبير قد وقع في مخازن أسلحة معسكر الصقر التابع للحشد الشعبي جنوبي بغداد، تسبب في انطلاق عدد من قذائف الهاون والصواريخ على المناطق السكنية القريبة.